Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /जेन झी देशाचं भविष्य; जनरेनश गटार म्हणणाऱ्या कंगनाचा यु-टर्न

जेन झी देशाचं भविष्य; जनरेनश गटार म्हणणाऱ्या कंगनाचा यु-टर्न

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 07, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:28 PM IST

Kangana Ranaut u turn over statement on Gen Z

Recommended Videos

मोदींची भेट नेमकी कशासाठी घेतली? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं 1 तासाच्या चर्चेत काय झालं
04:54
VIDEO | खेळाडुंना भेटण्यासाठी वेळ नसणे दुर्देवी- नवनाथ बन
01:25
VIDEO | कुंभमेळ्यासाठी गुजरातचे ठेकेदार, महाराष्ट्रात कत्रांटदार जन्मले नाहीत- राज ठाकरे
02:02
मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर; पण राज्याबाहेर तडीपारी
03:31
भाजपाचा पराभव करणारे प्रशांत किशोर NCP चे सल्लागार
04:08
सांगलीच्या शिराळा तालुक्यात मुसळधार पाऊस
00:35
30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती, पहिली ते बारावीसाठी होणार शिक्षक भरती
01:49
सावधान! SIR च्या नावाखाली सायबर चोरट्यांचा डल्ला
04:29
पाऊस सोलापूर जिल्ह्यावर रुसलाय, खरीपाची पिकं धोक्यात
04:32
VIDEO : शिंदे आमच्यासोबत डबल गेम खेळताय का? - जरांगे
03:24
VIDEO : शिवसेनेच्या रवींद्र धंगेकरांची पुन्हा भाजपवर टीका
02:29
VIDEO | शिवसेना विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले नवनाथ बन?
07:12

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs SL : केएल राहुलने सोडलेल्या एका कॅचने वाढवले भारतीय संघाच्या डोक्यावर धावांचे ओझे!
2
3
4
5