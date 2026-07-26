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VIDEO : कण्हेर धरण 93 टक्के भरलं, साताऱ्यात मुसळधार पाऊस

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 26, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:20 PM IST
Kanher Dam 93 percent full heavy rainfall in Satara

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