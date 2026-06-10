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कोल्हापूर: अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस; गोव्यातील भक्ताने अर्पण करणार कळस
कोल्हापूर: अंबाबाई मंदिरावर दीड किलो सोन्याचा कळस; गोव्यातील भक्ताने अर्पण करणार कळस
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 02:35 PM IST
|
Updated: Jun 10, 2026, 04:59 PM IST
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Kolhapur Golden Kalash Installed At Ambabai Temple
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