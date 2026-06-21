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शिरूरमधील कोंढापुरी तलाव आटला, शिक्रापूरसह 12 गावांवर पाणीसंकट
शिरूरमधील कोंढापुरी तलाव आटला, शिक्रापूरसह 12 गावांवर पाणीसंकट
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 21, 2026, 04:20 PM IST
|
Updated: Jun 21, 2026, 04:20 PM IST
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