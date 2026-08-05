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मराठवड्यात 4 लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्रं अवैध; कुणबी नोंदीवरुन मिळालेली प्रमाणपत्र रद्द
मराठवड्यात 4 लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्रं अवैध; कुणबी नोंदीवरुन मिळालेली प्रमाणपत्र रद्द
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Aug 05, 2026, 03:06 PM IST
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