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ठाकरेंच्या 6 बंडखोर आमदारांच्या विलिनीकरणास लोकसभा अध्यक्षांची मंजुरी
ठाकरेंच्या 6 बंडखोर आमदारांच्या विलिनीकरणास लोकसभा अध्यक्षांची मंजुरी
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 18, 2026, 10:25 PM IST
|
Updated: Jul 18, 2026, 10:26 PM IST
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Lok Sabha speaker gives permission for merger of Thackeray rebel MPs into Eknath Shinde Shivsena
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