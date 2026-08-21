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महामुंबईकरांचा रिक्षा-टॅक्सी प्रवास महागणार

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 21, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:58 AM IST

Maha Mumbai Rikshaw taxi fare to hike from 1 sept

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