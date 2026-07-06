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महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Jul 06, 2026, 03:00 PM IST
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Mahabaleshwar Heavy Rain Update
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