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'आमच्या खासदार, आमदारांचं एका महिन्याचं वेतन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यावं'

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:58 AM IST

Maharashtra Drought Farmer Financial help provided before Diwali

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