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आमच्या खासदार, आमदारांचं एका महिन्याचं वेतन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यावं
'आमच्या खासदार, आमदारांचं एका महिन्याचं वेतन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यावं'
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 10:50 AM IST
|
Updated: Sep 28, 2026, 10:58 AM IST
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