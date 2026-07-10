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शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! CM फडणवीसांनी केली घोषणा
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! CM फडणवीसांनी केली घोषणा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 10, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 10:35 PM IST
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Maharashtra Government Big Decision over Farmers Loan Waiver
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