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नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मिळणार, CM फडणवीसांची माहिती

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 07, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:45 PM IST
Maharashtra will get 10 TMC water from Narmada Project

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