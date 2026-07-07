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नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मिळणार, CM फडणवीसांची माहिती
नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मिळणार, CM फडणवीसांची माहिती
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 07, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jul 07, 2026, 10:45 PM IST
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Maharashtra will get 10 TMC water from Narmada Project
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