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हिंगोलीत महावितरणचा अजब कारभार; कामगार महिलेला 2 लाख 18 हजार रुपये वीजबिल

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:43 PM IST

Mahavitaran issues electricity bill of ₹2.18 lakh to a woman worker in Hingoli

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