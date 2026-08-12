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हिंगोलीत महावितरणचा अजब कारभार; कामगार महिलेला 2 लाख 18 हजार रुपये वीजबिल
हिंगोलीत महावितरणचा अजब कारभार; कामगार महिलेला 2 लाख 18 हजार रुपये वीजबिल
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 11:35 PM IST
|
Updated: Aug 12, 2026, 11:43 PM IST
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Mahavitaran issues electricity bill of ₹2.18 lakh to a woman worker in Hingoli
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