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मनोज जरांगेंची शिवराळ भाषा! महायुती आक्रमक, मंत्र्यांनी नोंदवला आक्षेप
मनोज जरांगेंची शिवराळ भाषा! महायुती आक्रमक, मंत्र्यांनी नोंदवला आक्षेप
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 16, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Sep 16, 2026, 10:08 PM IST
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Mahayuti Leaders object Manoj Jarange language
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