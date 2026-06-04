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ठाण्यात विधान परिषदेचा आमदार बिनविरोध; पहिल्यांदाच असं झालं
ठाण्यात विधान परिषदेचा आमदार बिनविरोध; पहिल्यांदाच असं झालं
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 02:05 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 02:05 PM IST
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Mahayuti Shiv Sena Ravindra Phatak On Unoppose Thane Vidhan Parishad Election
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