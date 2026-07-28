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शालार्थ आयडी घोटाळ्यात मोठी कारवाई; 15 शाळा चालवणारा भाजप नेता संजय गरुड अटकेत
शालार्थ आयडी घोटाळ्यात मोठी कारवाई; 15 शाळा चालवणारा भाजप नेता संजय गरुड अटकेत
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 11:05 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 11:05 PM IST
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Major action in Shalarth ID scam BJP leader Sanjay Garud who runs 15 schools, arrested
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