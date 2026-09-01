हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
पुणेकरांना मोठा झटका, CNG प्रतिकिलो दोन रुपयांनी महागला
पुणेकरांना मोठा झटका, CNG प्रतिकिलो दोन रुपयांनी महागला
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 01, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Sep 01, 2026, 04:15 PM IST
join
share
Major blow for Pune residents CNG price hiked by 2 ruppes per kg
Recommended Videos
00:36
पुणेकरांना मोठा झटका, CNG प्रतिकिलो दोन रुपयांनी महागला
00:52
धारावीत रेशनच्या तांदळात कथित गैरव्यवहार, मध्यरात्री टेम्पोत भरला गेला रेशनचा तांदूळ
02:11
सुनेत्रा पवारांनी बैठकीत पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले
01:20
मालेगाव: उपमहापौरांच्या दालनातील टिपू सुलतानीचा फोटो हटवला
00:31
VIDEO : अमित ठाकरेंविरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल
00:37
VIDEO : MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांच्या हाती लागली महत्त्वाची माहिती
01:34
VIDEO|आरक्षण एकाच्या ताटातलं दुसऱ्याला देणार नाही- फडणवीसांची ग्वाही
05:04
VIDEO| सागवेतल्या बॉक्साईड प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध, उदय सामंत काय म्हणाले?
01:06
मुंबईकरांचा प्रवास उद्यापासून महागणार, रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ
00:50
मुंबईत ऑगस्टमध्ये पावसाची तूट, पुढील काही दिवस हलक्या सरींचा अंदाज
01:06
मुंबईत दूध 9 रुपयांनी महागणार; उद्यापासून नवीन दर लागू
01:46
गणेशोत्सवात DJ वाजणारच; गणेश मंडळांची ठाम भूमिका! 'ढोलच्या आवाजाचा त्रास होत नाही का?'
Trending
News
Photos
Videos
हे विमान आहे की रेल्वेचा डबा? विमानात कुटुंबाने मारला 'थेपला' आणि 'ढोकळ्या'वर ताव; व्हिडिओवरून सुरू झाली चर्चा
2
Explained: नेपाळमधील महाकाय पुरातही ते हिरवं घर पडलं कसं नाही? घरमालकाने अखेर केला खुलासा '40 वर्षांपूर्वी आम्ही जमिनीखाली...'
3
लॉर्ड्समध्ये पराभव झाल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट संघातून कोच सहित 7 खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता
4
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर
5
मुख्यमंत्री फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; राज्य मंत्रिमंडळात 4 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय