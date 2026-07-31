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भिवंडीत मोठी इमारत दुर्घटना, 10 ते 12 मजूर अडकल्याची भीती

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 31, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:19 PM IST

Major building collapse in Bhiwandi; fears that 10 to 12 laborers are trapped.

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