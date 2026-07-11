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मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मोठी बातमी, इमारतीखाली 3 जण दिसले
मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मोठी बातमी, इमारतीखाली 3 जण दिसले
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 11, 2026, 03:35 PM IST
|
Updated: Jul 11, 2026, 03:35 PM IST
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Major update on the Moshi building collapse: 3 people spotted under the debris.
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मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मोठी बातमी, इमारतीखाली 3 जण दिसले
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