Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /ज्यांनी निवडून दिलं त्यांच्या मुलांना मारहाण; जरांगेंचा सरकारला इशारा

ज्यांनी निवडून दिलं त्यांच्या मुलांना मारहाण; जरांगेंचा सरकारला इशारा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:45 PM IST

Manoj Jarange Patil Criticize Lathi Charge On Students

Recommended Videos

CJP चं आंदोलन स्पॉन्सर केलेलं, लवकरच माहिती बाहेर येईल: रविंद्र चव्हाण
01:50
ज्यांनी निवडून दिलं त्यांच्या मुलांना मारहाण; जरांगेंचा सरकारला इशारा
01:02
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर अमानुष लाठीचार्ज केल्यानंतरही जंतरमंतरवर आंदोलन सुरूच
04:44
आंदोलन, आतंकवाद, सदाभाऊ खोत
07:40
VIDEO : विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
06:43
VIDEO : PM निवासस्थानाबाहेर राहुल गांधीचं ठिय्या आंदोलन
04:38
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
05:08
आंदोलक विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का? अमित ठाकरे संतापले
02:09
VIDEO| तरुणाईच्या आंदोलनात 'इंडिया'
04:19
VIDEO| दिल्लीत आंदोलन, महाराष्ट्रात धग
07:52
'अशी क्रूरता पाहिली नाही', तरुणांवरील लाठीचार्जवरुन केजरीवालांची टीका
01:17
'विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक', काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप
01:16

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संभाजीनगर हादरलं! 13 वर्षीय मुलीचे पोट दुखतंय, डॉक्टरने तपासल्यावर...; चुलत भावाचे धक्कादायक कृत्य समोर
Chhatrapati Sambhajinagar19 min ago
2
student protest25 min ago
3
akhilesh yadav42 min ago
4
शक्तीपीठ महामार्ग46 min ago
5
Manoj jarange patil53 min ago