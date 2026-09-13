Add Zee Business As A Preferred Source
App

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 16वा दिवस

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 13, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:14 PM IST

Manoj Jarange Patil Uposhan 16th day

Recommended Videos

VIDEO : नाशिकमध्ये वळणावर स्कूलमध्ये ब्रेक फेल
01:40
VIDEO : मोरबे धराणाच्या पाण्यावरुन नाईक - ठाकूरांमध्ये वाद
02:03
अमृता फडणवीस, लताताईंच्या घरी हळदी कुंकू करा, मनोज जरांगेंचं मराठा महिलांना आवाहन
01:49
मुंबईत जाऊन आंदोलन करणार! मनोज जरांगेचा एल्गार, 15 सप्टेंबरला करणार कूच
01:28
मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी
00:50
मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर
00:33
VIDEO | दिल्लीतील भारत मंडपमध्ये दोन दिवस परिषद
01:29
VIDEO | माणगाव-इंदापूर बाजारात एकेरी वाहतूक
01:58
VIDEO : CBI दिशाच्या वडिलांचा जबाब नोंदवणार?
01:06
VIDEO : नाशिकमध्ये दिवसाआड घरफोडी, सीसीटीव्हीत घटना कैद
00:37
कोकणात जाणाऱ्या मार्गिकेवर कोंडी, मुंबई-गोवा हायवे जाम
02:46
शहरभर घाणीचे साम्राज्य, तरीही प्रशासन ढिम्म; हायकोर्टाकडून बीएमसीची खरडपट्टी
01:17

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टेलिकॉम टेक्निशियनलाच टॉवरला बांधले अन्... मोबाइल नेटवर्कच्या समस्येने त्रस्त गावकऱ्यांचा संताप; नेमकं काय घडलं?
2
3
4
5