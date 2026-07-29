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मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:02 PM IST

Manoj Jarange warning to the government Chief Minister Devendra Fadnavis reaction

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