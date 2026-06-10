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मुंबईत मराठी माणसांना नोकरी नाकारली, नोकरीच्या जाहिरातीत ओन्ली गुजराती मारवाडीची अट
मुंबईत मराठी माणसांना नोकरी नाकारली, नोकरीच्या जाहिरातीत ओन्ली गुजराती मारवाडीची अट
Written By
Vanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 11:50 PM IST
|
Updated: Jun 10, 2026, 11:50 PM IST
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Marathi men denied jobs in Mumbai, only Gujarati Marwari condition in job advertisement
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