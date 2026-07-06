हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jul 06, 2026, 06:00 PM IST
|
Updated: Jul 06, 2026, 06:00 PM IST
join
share
Mayor Ritu Tawade and Kishori Pednekar Together
Recommended Videos
01:03
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
02:00
पिंपरी चिंचवड शहरात मुसळधार पाऊस
01:03
मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
02:31
महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
06:46
आजी-माजी महापौरांकडून मुंबईतील पावसाचा आढावा
01:54
कर्जतच्या पळसदरी इथं कोसळली दरड; वाहनं दबल्यानं नुकसान
03:01
VIDEO : रत्नागिरीत जगबुडी नदीने ओलांडली धोका पातळी
00:44
VIDEO : नवी मुंबईत वादळी वाऱ्यांसह पाऊसाने घातलं थैमान
00:48
VIDEO | आमिर खानच्या लग्नाला राज ठाकरेंची उपस्थिती
01:02
VIDEO | उद्धव ठाकरेंना अखेर राम आठवला- मुख्यमंत्री
00:57
आग्रा येथील प्रिंटिंग प्रेसमधील तिघांना अटक
00:59
राज्यात पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा
Trending
News
Photos
Videos
अयोध्येतील राम मंदिरात नेमकी कशी झाली होती चोरी? डिलीट केलेले CCTV फुटेज लागले पोलिसांच्या हाती;मोठी अपडेट समोर!
Ayodhya Ram Mandir
22 min ago
2
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरून विश्वचषकात रेफरीने बदलला निर्णय? बालोगुनचे रेड कार्ड रद्द, नक्की झाले काय? वाचा सविस्तर
FIFA World Cup 2026
24 min ago
3
मानखुर्द इमारत दुर्घटना प्रकरणी मोठी कारवाई! तपासात धक्कादायक खुलासे, दोघांना अटक
Mankhurd
27 min ago
4
पुणे - मावळमध्ये घरावर दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू; सून थोडक्यात बचावली, कारण...
pune
57 min ago
5
32 तासांपासून हजारो प्रवासी मुंबई गोवा महामार्गावर अडकले; अन्न, पाणी, शौचालय कुठलीच सुविधा नाही, फक्त पाऊस आणि प्रचंड मनस्ताप
mumbai goa highway
1 hr ago