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नाशिकमध्ये विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांची बैठक
नाशिकमध्ये विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांची बैठक
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 02:25 PM IST
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Meeting of Mahayuti leaders in Nashik for the Legislative Council election.
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