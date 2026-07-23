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वंचित बहुजन आघाडीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला मिश्र ते उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:51 PM IST

Mixed to spontaneous response to the Maharashtra Bandh called by the Vanchit Bahujan Aghadi

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