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आमदार आदित्य ठाकरेंचा हिंजवडी दौरा, ठाकरेंकडून रस्त्यांची पहाणी
आमदार आदित्य ठाकरेंचा हिंजवडी दौरा, ठाकरेंकडून रस्त्यांची पहाणी
Written By
Mehul Panchal
Published: Aug 18, 2026, 05:05 PM IST
|
Updated: Aug 18, 2026, 05:05 PM IST
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MLA Aaditya Thackeray visits Hinjawadi inspects roads
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