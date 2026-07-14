हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO| महिला मुख्यमंत्री झाल्याने काहींना त्रास
VIDEO| महिला मुख्यमंत्री झाल्याने काहींना त्रास
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jul 14, 2026, 05:30 PM IST
|
Updated: Jul 14, 2026, 05:30 PM IST
join
share
MLA Anil Patil On NCP internal Controversy Politics News
Recommended Videos
01:05
VIDEO| महिला मुख्यमंत्री झाल्याने काहींना त्रास
02:54
VIDEO| चेंबुर बस दुर्घटना अहवालावर काय म्हणाले अमित ठाकरे?
01:28
सोलापूर जिल्ह्यात एटीएसची छापे, तीन जणांवर कारवाई
01:43
पावसाळ्यातही सोलापूरचं तापमान 37.4 अंशावर, भर पावसाळ्यात जिल्हा तापला
00:51
1 लाख रुपये पायाखाली लपवले अन्... मंदिरातील चोरी CCTV मध्ये कैद
03:06
पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? राऊत अन् नवनाथ बन यांच्यात जुंपली
01:17
देशात महागाईने ' लक्ष्मणरेषा' ओलांडली
01:16
20 जुलैनंतर पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता
01:02
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत 8 जण अटक
02:07
महाराष्ट्राचा अपमानवरुन उद्धव ठाकरेंचा देंवेंद्र फडणवीसांना टोला
02:00
वांगचुक, दीपके देशाच्या जनतेसाठी लढतायत; उद्धव ठाकरेंचा जंतर मंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा
01:34
VIDEO| वारकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे सांगलीवर शोककळा
Trending
News
Photos
Videos
पुण्यातील 65 जण पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या गँगस्टरच्या संपर्कात? ATS, NIA आणि पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड
pune
5 min ago
2
सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदावर आक्षेप घेणाऱ्या नेत्यावर मोठी कारवाई होणार? पक्षात मोठ्या हालचाली
Sachidanand Singh
19 min ago
3
सलमान खानने केली पत्नीची हत्या, नंतर मृतदेह कारमध्ये ठेवून तीन मुलांसह...; समृद्धी महामार्गावर हत्येचा थरार! पोलीसही हादरले
crime news
22 min ago
4
भारतीय रेल्वेने केल्या मोठ्या सुधारणा, व्यवसाय करण्यापासून ते मालवाहतुकीपर्यंत सर्वकाही बदलणार;रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा!
indian railways
40 min ago
5
Maharashtra Breaking News Today LIVE : सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्रावर सुनिल तटकरेंचं स्पष्टीकरण
maharashtra
43 min ago