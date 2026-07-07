Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO | कल्याणमध्ये नगरसेवकाकडून डॉक्टरांना मारहाण

VIDEO | कल्याणमध्ये नगरसेवकाकडून डॉक्टरांना मारहाण

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 07, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:30 PM IST
MLA Ram Kadam On Kalyan Doctor Beaten By ShivSena Corporator

Recommended Videos

VIDEO | पाऊस दुर्घटनांचा मुद्दा विधानसभेमध्ये गाजला
03:16
VIDEO | कल्याणमध्ये नगरसेवकाकडून डॉक्टरांना मारहाण
00:58
जोरदार पावसामुळे नाशिकचं गंगापूर धरण 31% भरलं
01:55
राज्यातील राजकारणात आणखी एक उलथापालथ? शरद पवारांच्या डोक्यात काय चाललंय?
09:23
ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळा मर्यादित स्वरुपात होणार, संस्थान कमिटीचा निर्णय
00:45
ठाणे - खऱाब पाण्यात मका धुतला, मनसे कार्यकर्त्यांनी विक्रेत्याला दिला चोप
00:49
VIDEO : उद्याही राज्यात मुसळधार पाऊस! ठाण्याला ऑरेंज अलर्ट
01:03
VIDEO : मुसळधार पावसाचा रेल्वेला मोठा फटका, कर्जत खोपोली वाहतूक बंद
00:50
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
01:03
पिंपरी चिंचवड शहरात मुसळधार पाऊस
02:00
मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
01:03
महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
02:31

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये सामील? फडणवीसांनी सगळंच सांगितलं; म्हणाले 'NCP चे आमदार, खासदार....'
Devendra Fadnavis18 min ago
2
ram kadam27 min ago
3
Sensitive tiger corridor40 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi41 min ago
5
Devendra Fadnavis1 hr ago