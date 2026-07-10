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कृष्णा आणि वारणा नदीचं पाणी ओसरलं
कृष्णा आणि वारणा नदीचं पाणी ओसरलं
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 08:55 AM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 08:55 AM IST
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Monsoon Rain Updates krishna And Varna River water level goes down
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