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सुपर अल निनोच्या प्रभावामुळे 15 जूनपासून कोकणात मान्सून सक्रीय होणार

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 12:20 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:20 AM IST
monsoon will become active in Konkan from June 15 due to the impact of Super El Nino

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