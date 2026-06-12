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सुपर अल निनोच्या प्रभावामुळे 15 जूनपासून कोकणात मान्सून सक्रीय होणार
सुपर अल निनोच्या प्रभावामुळे 15 जूनपासून कोकणात मान्सून सक्रीय होणार
Written By
Vanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 12:20 AM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 12:20 AM IST
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monsoon will become active in Konkan from June 15 due to the impact of Super El Nino
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