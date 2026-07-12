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83 तासांनंतर बचावकार्य संपलं, चौथ्या दिवशी 8 जणांचे मृतदेह हाती

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 12, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:30 PM IST
Moshi Rescue operation concludes after 83 hours

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