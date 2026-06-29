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'गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार' म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, 'भगवा कुठे...'

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:50 PM IST
MP Shrikant Shinde Revert Uddhav Thackeray Remarks On Rebel And Bhagwa

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