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गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, भगवा कुठे...
'गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार' म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, 'भगवा कुठे...'
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 12:50 PM IST
|
Updated: Jun 29, 2026, 12:50 PM IST
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MP Shrikant Shinde Revert Uddhav Thackeray Remarks On Rebel And Bhagwa
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