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जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! 7 धरणांमध्ये 50 टक्के पाणीसाठा
जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! 7 धरणांमध्ये 50 टक्के पाणीसाठा
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 09:00 AM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 09:00 AM IST
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Mumbai Dam Water Storage Increase
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