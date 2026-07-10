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जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! 7 धरणांमध्ये 50 टक्के पाणीसाठा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:00 AM IST
Mumbai Dam Water Storage Increase

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