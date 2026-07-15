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मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर दरड कोसळली
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर दरड कोसळली
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 12:45 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 12:45 PM IST
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Mumbai Goa Highway Kashedi Ghat land slide one lane close traffic on both side
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