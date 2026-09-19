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मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; चिपळूणमध्ये वाहनांच्या रांगा
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; चिपळूणमध्ये वाहनांच्या रांगा
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 03:15 PM IST
|
Updated: Sep 19, 2026, 03:18 PM IST
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Mumbai Goa Highway Traffic Jam At Chiplun Bhadurshaik Naka
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