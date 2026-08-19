Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /एसआरएच्या 300 योजना संशयाच्या भोवऱ्यात; अश्विनी भिडेंचं नगरविकास खात्याला पत्र

एसआरएच्या 300 योजना संशयाच्या भोवऱ्यात; अश्विनी भिडेंचं नगरविकास खात्याला पत्र

Written ByMehul Panchal
Published: Aug 19, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:13 PM IST

Mumbai Mahapalika commissoner Ashwini Bhide Letter To Nagar Vikas Department

Recommended Videos

साधुग्रामसाठीच्या अतिरिक्त भूसंपादनाला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती
00:38
संगमेश्वर-देवरुख राज्यमार्गाची चाळण; अपघातांचं प्रमाण वाढलं
02:05
सांडपाण्यामुळे जमीन नापीक झाल्याचा चंद्रपूर येथी शेतकऱ्यांचा आरोप
01:02
OCवीना रखडलेल्या इमारतींना दिलासा, पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
00:34
महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये वाद; ठाण्यातील कार्यक्रमात गोंधळ
07:22
पुण्याच्या चाकण एमआयडीसीमधील रस्त्यांची पोलखोल
06:12
VIDEO : शिंदे आणि ठाकरेंचे नगरसेवक आमने-सामने
01:40
VIDEO : अंधेरीहून विरारकडे जाणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये महिलांमध्ये हाणामारी
02:06
मुख्यमंत्री फडणवीसच बिग बॉस! मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार, नाना पटोलेंनी दिली प्रतिक्रिया
01:43
पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या - आदित्य ठाकरे
06:58
VIDEO | शिवसेना पक्ष-चिन्हावर उद्या पुन्हा सुनावणी
02:14
VIDEO | ;मराठी बोलणार नाही' मुजोर रिक्षाचालकाचे सरनाईकांना आव्हान
03:12

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शाळेत मुलींना लघवी प्यायला लावली, वाईट चव घालवण्यासाठी मुख्याध्यापकाचा चॉकलेट खाण्याचा सल्ला; चीड आणणारा प्रकार!
2
3
4
5