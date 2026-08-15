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स्वातंत्र्य दिन पूर्वसंध्येला मंत्रालय, बीएमसी, सीएसएमटीला रोषणाई

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 15, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:00 PM IST

Mumbai Mantralaya CSMT Mahapalika illuminated on eve of 80th independence day celebration

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