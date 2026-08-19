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मुंबईच्या महापौर नव्या वादात सापडण्याची शक्यता, महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी मनपाचा 25 लाखाचा खर्च

Written ByMehul Panchal
Published: Aug 19, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:15 PM IST
Mumbai Mayor Ritu Tawade Revert Kishori Pednekar Allegations Of Spending

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