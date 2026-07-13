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मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा पुन्हा समोर, झाडांना लावलेली नोटीस दोरीनं बांधली
मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा पुन्हा समोर, झाडांना लावलेली नोटीस दोरीनं बांधली
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 13, 2026, 03:55 PM IST
|
Updated: Jul 13, 2026, 03:55 PM IST
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Mumbai Municipal Corporation's negligence exposed again; notices on trees tied with string.
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