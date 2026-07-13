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मुंबई महापालिकेचा निष्काळजीपणा पुन्हा समोर, झाडांना लावलेली नोटीस दोरीनं बांधली

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 13, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:55 PM IST
Mumbai Municipal Corporation's negligence exposed again; notices on trees tied with string.

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