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मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतुकीला फटका! खंडाळा घाटात ट्रॅकवर कोसळली दरड
मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतुकीला फटका! खंडाळा घाटात ट्रॅकवर कोसळली दरड
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 09:05 AM IST
|
Updated: Jul 10, 2026, 09:05 AM IST
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Mumbai Pune railway update Landslide at Khandala Ghat
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