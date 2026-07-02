हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
मुंबईच्या समुद्राला आज मोठी भरती! 4.27 मीटरच्या लाटा उसळणार
मुंबईच्या समुद्राला आज मोठी भरती! 4.27 मीटरच्या लाटा उसळणार
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 02, 2026, 01:50 PM IST
|
Updated: Jul 02, 2026, 01:50 PM IST
join
share
Mumbai Sea High tide Alert
Recommended Videos
01:57
अहिरांना खासदार फोडल्याचं बक्षीस मिळालं; राऊतांचा हल्लाबोल
02:32
मुंबईच्या समुद्राला आज मोठी भरती! 4.27 मीटरच्या लाटा उसळणार
04:09
मुंबईत 12 वर्षात वृक्ष दुर्घटनेत 54 मृत्यू
00:46
केतनला ढकलल्यानंतर त्याचा फोन सियाकडे?
00:59
बालभारतीचं पुस्तक वादाच्या भोवऱ्यात; महाराष्ट्रातील लोकनृत्य का वगळली?
03:14
रायगड जिल्ह्यासाठी पुढील 3 दिवस अतिखबरदारीचे; पावसाचाच मारा
01:32
'...हिणवू नका', ओमराजे निंबाळकर आणि कार्यकर्त्यामधील ऑडिओ क्लिप व्हायरल
01:09
अकोल्यात ओबीसी समाजाचं धरणे आंदोलन
10:28
VIDEO| ठाण्यातील राज ठाकरेंची पत्रकार परिषद
00:55
VIDEO| मुंबई शहर, उपनगरात पाऊस, सखल भागात पाणी!
01:04
ठाण्यात पावसाची संततधार सुरु, वंदना बस स्थानकात भरलं पाणी
01:16
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्लीला जाणार
Trending
News
Photos
Videos
भरपावसात मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडली व्यक्ती,पाण्याचा वेग जास्त असल्यानं वाहून गेली; जबाबदार कोण?
mumbai rain
3 min ago
2
टीम इंडियातून बाहेर होताच फिफा वर्ल्ड कप पाहायला गेला स्टार क्रिकेटर, म्हणाला स्वप्न पूर्ण झालं
team india
20 min ago
3
बापरे... एक, दोन नाही तब्बल 37 ठिकाणी चेतन अन् सियाने केलेला केतनला मारण्याचा सराव; या सर्व ठिकाणी आज...
Ketan Agarwal Murder case
24 min ago
4
राज्य सरकारचे ₹504 कोटी लुटले... निवृत्तीला शेवटचे काही तास बाकी असताना IAS अधिकाऱ्याला अटक; CBI ची कारवाई
bank
24 min ago
5
Viral: फिफा विश्वचषकात 'या' अभिनेत्रीला जगभरात केलं व्हायरल! एका हास्याने बदलले नशीब; भारतीय चाहतेही भाळले
Viral Video
36 min ago