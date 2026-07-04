Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुंबईत 4 दिवसांत पावसाचे 3 बळी

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 04, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:15 AM IST
Mumbai Three Casualty in last day from 3 collapsed in heavy rainfall

Recommended Videos

मुंबईत 4 दिवसांत पावसाचे 3 बळी
01:47
अनेक ठिकाणी 100 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद
01:42
VIDEO : साटमांनी केलेल्या विधानानं विरोधकांची जोरदार टीका
01:40
VIDEO : मुंबईतील दुर्घटनेवर किशोरी पेडणेकरांचा आयुक्तांवर आरोप
04:31
नाशिकमध्ये पुढील पाच दिवस जोरदार पावसाची शक्यता
00:51
सिंहगडावरील कड्याचा काही भाग कोसळला
01:09
VIDEO | 'राम मंदिर लुटणाऱ्यांना हिंदू माफ करणार नाहीत', उद्धव ठाकरेंना संजय शिरसाटांचे प्रत्युत्तर
02:09
VIDEO | दादरच्या हनुमान मंदिरात ठाकरेंची महाआरती, राम कदमांकडून टीका
02:21
नालासोपाऱ्यात तुफान पाऊस! जनजीवन विस्कळीत; अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, नागरिक हैराण
00:56
पाचगणीमध्ये दरड कोसळली! घाटातून एकेरी वाहतूक
01:19
आयुक्तांचा काय संबंध? नगरविकास मंत्री हटवा; राऊतांनी का केली ही मागणी?
02:06
सातारा पश्चिमेला दमदार पाऊस; ठिकठिकाणी धबधबे प्रवाहित
02:10

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'लग्न तर...', सियाचा थेट ग्रुपवर मेसेज, पहिल्यांदाच समोर आला स्क्रीनशॉट; केतन अग्रवाल प्रकरणाचं गूढ वाढलं
Ketan Agarwal2 min ago
2
Siya Goyal Chetan Chaudhary47 min ago
3
ketan Agarwa58 min ago
4
Petrol Diesel Price Today1 hr ago
5
Deputy CM1 hr ago