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VIDEO | मुंबईवरील पाणीटंचाईचे संकट गडद
VIDEO | मुंबईवरील पाणीटंचाईचे संकट गडद
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST
|
Updated: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST
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Mumbai Water Supply Dams Having Only Ten Days Of Water Supply Storage
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