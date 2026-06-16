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VIDEO | मुंबईवरील पाणीटंचाईचे संकट गडद

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:15 AM IST
Mumbai Water Supply Dams Having Only Ten Days Of Water Supply Storage

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