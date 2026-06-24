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VIDEO : मुंबईकरांनो सावध! महापौरांसमोरच अधिकारी मॅनहोलमध्ये पडला

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST
Mumbaikars beware An official fell into a manhole right in front of the Mayor

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