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VIDEO : मुंबईकरांनो सावध! महापौरांसमोरच अधिकारी मॅनहोलमध्ये पडला
VIDEO : मुंबईकरांनो सावध! महापौरांसमोरच अधिकारी मॅनहोलमध्ये पडला
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jun 24, 2026, 10:45 PM IST
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Mumbaikars beware An official fell into a manhole right in front of the Mayor
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