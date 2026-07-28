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नागपूरमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर! रस्ते जलमय

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 28, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:27 PM IST

Nagpur Ground report waterlogging water moves in houses amid heavy rainfall

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