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नागपूरमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर! रस्ते जलमय
नागपूरमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर! रस्ते जलमय
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 28, 2026, 09:25 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 09:27 PM IST
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Nagpur Ground report waterlogging water moves in houses amid heavy rainfall
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