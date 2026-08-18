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मुख्यमंत्री फडणवीसच बिग बॉस! मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार, नाना पटोलेंनी दिली प्रतिक्रिया

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 18, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:01 PM IST

Nana Patole on CM Fadnavis can change ministers decision

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