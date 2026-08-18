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नांदेड हसनाळमधील महापुराला 1 वर्ष पूर्ण, वर्षभरानंतरही पूरग्रस्तांचे प्रश्न कायम
नांदेड हसनाळमधील महापुराला 1 वर्ष पूर्ण, वर्षभरानंतरही पूरग्रस्तांचे प्रश्न कायम
Written By
Mehul Panchal
Published: Aug 18, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Aug 18, 2026, 03:02 PM IST
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Nanded Hasnad Flood Affected People Awaits For Permanent House Ground Report
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