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नाशिकमध्ये रस्त्याची भयावह स्थिती, नगरसेविका म्हणून लाज वाटते - हेमलता पाटील
नाशिकमध्ये रस्त्याची भयावह स्थिती, नगरसेविका म्हणून लाज वाटते - हेमलता पाटील
Written By
Neha Choudhary
Published: Jul 29, 2026, 06:45 PM IST
|
Updated: Jul 29, 2026, 07:08 PM IST
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Nashik Corporator Hemlata Patil Hints Hunger Strike For Poor Roads
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