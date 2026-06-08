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नाशिकमधील नाफेड खरेदी केंद्र बंद
नाशिकमधील नाफेड खरेदी केंद्र बंद
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 08, 2026, 04:05 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 04:05 PM IST
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Nashik Farmers On Onion Purchasing Begins By Nafed Not Started
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