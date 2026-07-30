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नाशिकमध्ये खड्ड्यामुळे एकाचा बळी; प्रशासनाला कधी जाग येणार?
नाशिकमध्ये खड्ड्यामुळे एकाचा बळी; प्रशासनाला कधी जाग येणार?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 02:40 PM IST
|
Updated: Jul 30, 2026, 02:49 PM IST
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Nashik pothole Man Dead
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